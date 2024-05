POL-PDNR: Einbruch

St.-Katharinen (ots) - In der Nacht zum Mittwoch kam es zu einem Brand in einer Industriehalle in der Industriestraße. Die örtliche Feuerwehr war vor Ort und hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Ersten Ermittlungen zufolge hatte ein Mitarbeiter ein Arbeitsgerät an der Poliermaschine geschliffen, so dass Funkenspähne in die Absauganlage flogen. Hierdurch geriet die Anlage in Brand. Es wurde niemand verletzt. ...

mehr