LPI-GTH: Leicht verletzt

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots) - Am 11. März, gegen 17:50 Uhr ereignete sich in der Arnstädter Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem 15-jährigen Radfahrer. Der Radfahrer stand mit seinem Fahrrad am rechten Fahrbahnrand, als der unbekannte Fahrzeugführer beim Vorbeifahren gegen das Hinterrad des Fahrrades stieß. Dabei kam der 15-Jährige zu Fall und wurde leicht verletzt. Der Unfallverursacher ...

