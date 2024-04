Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Am 11. März, gegen 17:50 Uhr ereignete sich in der Arnstädter Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem 15-jährigen Radfahrer. Der Radfahrer stand mit seinem Fahrrad am rechten Fahrbahnrand, als der unbekannte Fahrzeugführer beim Vorbeifahren gegen das Hinterrad des Fahrrades stieß. Dabei kam der 15-Jährige zu Fall und wurde leicht verletzt. Der Unfallverursacher entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle. Zeugen zum Verkehrsunfall, dem Unfallverursacher oder dem Verursacherfahrzeug werden gebeten sich mit der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0065409/2024) in Verbindung zu setzen.

