Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Körperverletzung

Eisenach (ots)

Am 04. April 2024 gegen 16.00 Uhr, kam es in der Ernst-Thälmann-Straße zu einer Körperverletzung. Eine 70-jährige Frau und ihre beiden Enkel befuhren mit Fahrrädern die Ernst-Thälmann-Straße in Richtung Kasseler Straße auf der linken Straßenseite. Auf Höhe des Jobcenters wurde sie von einem unbekannten Mann ins Gesicht geschlagen. Dieser war fußläufig, in Begleitung einer weiteren unbekannten männlichen Person unterwegs. Der unbekannte Mann kann wie folgt beschrieben werden: ca. 20 bis 35 Jahre alt dunkle, kurze Haare ca. 175 cm groß bekleidet mit einer dunklen Jacke mit roter Aufschrift Der unbekannte Begleiter kann wie folgt beschrieben werden: ca. 175 cm groß Brillenträger trug ein Basecap und einen dunkelroten Rucksack Die beiden männlichen Personen liefen weiter und bogen schließlich in die Wilhelm-Pieck-Straße ab. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0087849/2024) entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell