LPI-GTH: Zeugensuche nach Sachbeschädigung

Arnstadt (ots) - Am gestrigen Tag, gegen 12.30 Uhr verschafften sich zwei unbekannte männliche Personen Zutritt zu der Wohnung einer 79-Jährigen in der Schillerstraße. Während ein Mann die Seniorin in ein Gespräch verwickelte, suchte der andere unbemerkt die Wohnung nach Wertgegenständen ab. In der weiteren Folge wurde Bargeld in Höhe von 150 Euro entwendet. Personen, die verdächtige Wahrnehmung im Zusammenhang ...

