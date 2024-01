Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kurz abgelenkt: Geldbörse gestohlen

Menden (ots)

Einer 25-Jährigen wurde am Montagmorgen am Kirchplatz den Geldbeutel gestoh-len. Sie hatte am Kirchplatz einigen Jungs beim Fußballspielen zugeschaut. Das Portemonnaie steckte in ihrer Handtasche, die wiederum in einem Jutebeutel lag. Als der Ball in ihre Richtung flog, holte sie den Ball und kickte ihn zurück. In dieser Zeit muss das Portemonnaie aus den Taschen genommen haben. Die junge Frau erstattete Anzeige bei der Polizei. (cris)

