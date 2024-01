POL-MK: Versuchter Wohnungseinbruch

Märkischer Kreis (ots) - Die Aufzüge und Kundgebungen in Menden sowie Lüdenscheid sind seit ca. 13 Uhr (Lüdenscheid) und 14 Uhr (Menden) beendet. Insgesamt nahmen rund 500 Fahrzeuge (470 Lüdenscheid und 30 in Menden) an den Kundgebungen an der Hohe Steinert sowie auf dem Rathausplatz in Menden teil. Die Versammlungen liefen durchweg störungsfrei. Es kam zu ...

mehr