Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Zwei Lkw kollidieren

Rhede (ots)

Unfallort: Rhede, Wiegenkamp;

Unfallzeit: 22.01.2024, gegen 15.35 Uhr;

Die Vorfahrtsregelung missachtet hat der Fahrer eines Lastkraftwagens in Rhede am Montagnachmittag. Der 34-jährige Mann aus Sarajevo bog ohne zu Halten von der Straße Wiegenkamp auf den Krommerter Weg. Diesen befuhr ein Lkw in nördliche Richtung. Der 51-jährige Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und so war ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich unvermeidlich. Der Anholter prallte mit seiner Fahrzeugfront in das Heck des Vorausfahrenden und verletzte sich dabei leicht. Auch die Feuerwehr war mit einem Einsatzfahrzeug vor Ort. (ao)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell