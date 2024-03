Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240322-1: Zwei Personen bei Alleinunfall schwer verletzt

Wesseling (ots)

Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen

Bei einem Verkehrsunfall in Wesseling-Keldenich am Donnerstagvormittag (21. März) sind ein Autofahrer (60) und seine Beifahrerin (59) schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um die Schwerverletzten und brachten sie in Krankenhäuser.

Nach derzeitigem Sachstand sei der 60-Jährige mit seiner Beifahrerin gegen 11.30 Uhr mit seinem VW Golf auf der Landessstraße (L) 192 von Wesseling in Richtung Bornheim gefahren. Aus bislang ungeklärter Ursache sei das Auto kurz nach der Kreuzung von Siebengebirgsstraße und Urfelder Straße nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Durch die Wucht des Aufpralls habe sich der Golf überschlagen und sei auf dem Dach liegen geblieben. Dabei zogen sich der Fahrer und die 59-Jährige die schweren Verletzungen zu.

Hinzugerufene Beamte sperrten die Unfallstelle für die Dauer der Rettungsarbeiten und Unfallaufnahme bis etwa 13.30 Uhr ab. Die Polizisten sicherten die Spuren am Unfallort und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler gehen unter anderem Hinweisen nach, wonach ein medizinischer Notfall ursächlich für den Unfall sein könnte. (jus)

