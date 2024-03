Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240321-1: Unbekannter überfällt Fußgänger auf der Straße - Zeugensuche

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Notebook und Tablet erbeutet

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem Unbekannten, der im Verdacht steht, am Mittwochvormittag (20. März) in Kerpen einem Fußgänger (29) eine Laptoptasche samt Notebook und Tablet entrissen zu haben.

Laut ersten Ermittlungen soll der Geschädigte gegen 10.30 Uhr auf dem Gehweg entlang der Straße "Europaring" von der Daimlerstraße kommend in Richtung Dieselstraße gegangen sein. In Höhe des Kreisverkehrs an der Visteonstraße habe sich dann von hinten der unbekannte Mann genähert und ihm die Laptoptasche entrissen. Der Täter sei dann mit der Beute in Richtung Kerpener Straße geflüchtet. Der Unbekannte sei zwischen 30 und 40 Jahren alt, von normaler Statur und ungefähr 170 Zentimeter groß. Zudem habe er einen dunklen Vollbart und zur Tatzeit eine schwarze Jacke, grau-rote Turnschuhe der Marke Nike, eine schwarze Jogginghose sowie eine schwarze Kappe getragen.

Die zuständigen Ermittler des Kriminalkommissariats 22 suchen Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können oder verdächtige Feststellungen zur Tatzeit gemacht haben. Angaben nehmen die Sachbearbeiter unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (rs)

