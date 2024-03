Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240320-3: Motorrad- und Kleinkraftradfahrer bei Verkehrsunfällen schwer verletzt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Polizisten ordneten einmal die Entnahme einer Blutprobe an und stellten den Führerschein sicher

Bei Verkehrsunfällen am Dienstag (20. März) in Bergheim und Wesseling sind zwei Motorradfahrer (52, 66) schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten die Männer in Krankenhäuser.

Nach ersten Erkenntnissen soll der Fahrer (52) eines Kleinkraftrades gegen 20.45 Uhr auf der Sechtemer Straße von Bornheim in Richtung Wesseling gefahren sein. Zeugen berichten, dass er im Bereich der Einmündung zum Fuchsweg gegen den VW Golf eines 18-Jährigen gefahren sei. Der Autofahrer habe beabsichtigt, vom Fuchsweg in den Straße "An der Elsmaar" zu fahren. Am Zweirad des Mannes soll das Licht zum Unfallzeitpunkt nicht eingeschaltet gewesen sein. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten in der Atemluft des Rollerfahrers Alkoholgeruch fest. Das Atemalkoholtestgerät zeigte einen Wert von einer Promille an. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und stellten den Führerschein sicher.

Bereits am Nachmittag verletzte sich ein 66-Jährige Motorradfahrer in Bergheim schwer, als er aus bislang ungeklärter Ursache mit seiner Suzuki stürzte und in die Front eines Autos rutschte. Gegen 16 Uhr soll der Mann auf der Wiedenaustraße von Bergheim in Richtung Kerpen gefahren sein. Nachdem er die Kontrolle über seine Maschine verloren habe, soll er in einen BMW gerutscht sein, der in der Einmündung zu einem Feldweg gewartet habe.

Polizisten sperrten in Wesseling und Bergheim für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme die Unfallörtlichkeiten jeweils in beide Fahrtrichtungen ab. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die weiteren Ermittlungen bereits aufgenommen. (hw)

