Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240320-2: Unbekannte brachen in Einfamilienhaus ein

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Zeugensuche

Die Polizei fahndet derzeit nach Unbekannten, die im Verdacht stehen, am Dienstag (19. März) zwischen 8 Uhr und 21 Uhr in ein Einfamilienhaus in Bedburg eingebrochen zu sein.

Die zuständigen Ermittler des Kriminalkommissariats 13 suchen Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Tätern geben können oder verdächtige Feststellungen zur Tatzeit gemacht haben. Angaben nehmen die Sachbearbeiter unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Ermittlungen sollen die Bewohner das Haus an der Morkener Straße gegen 8 Uhr verlassen haben. Bei ihrer Rückkehr um 21 Uhr bemerkten sie die durchwühlten Räume und Hebelspuren an einem Fenster. Was die Einbrecher erbeuteten, ist unter anderem Bestandteil der Ermittlungen.

Polizisten sicherten Spuren und fertigten eine Strafanzeige. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell