Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl eines E-Bike

Uslar (ots)

USLAR, (go), KURT-ZIMMERMANN-STRASSE, (GYMNASIUM), Donnerstag, der 09.11.2023, zwischen 07:35 Uhr und 14:55 Uhr. Bisher unbekannte Täter entwendeten ein E-Bike der Marke "Cube" von einem Fahrradständer vor der Schule. Das Fahrrad ist schwarz mit "neongelben" Griffen. Es war mittels Faltschloss am Ständer gesichert. Es hat einen Wert von ca. 2500 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell