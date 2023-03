Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Sankt Georgen/ Freiburg: Autos beschädigt und unerlaubt vom Unfallort entfernt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, dem 16.03.2023, in der Zeit von 19.30 - 22.30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter PKW in Freiburg-St. Georgen zwei geparkte Autos. Im Bereich Andreas-Hofer-Straße/ Am Mettweg fuhr der Verursachende dabei an zwei Fahrzeugen jeweils den Außenspiegel ab.

Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich die Person vom Unfallort. Bei dem Verursacherfahrzeug dürfte es sich um einen beigen VW handeln, an dem wiederum ein Außenspiegel fehlt.

Zeugen werden gebeten sich unter T: 0761-882-3100 bei der ermittelnden Verkehrspolizei Freiburg zu melden.

