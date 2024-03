Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240318-3: Autofahrerin bei Alleinunfall schwer verletzt

Erftstadt (ots)

Auto kollidierte mit Baum

Bei einem Alleinunfall in Erftstadt-Gymnich am Montagmorgen (18. März) ist eine Autofahrerin (18) schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um die Frau und brachten sie in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Sachstand sei die 18-Jährige gegen 7.50 Uhr mit ihrem VW Polo auf der Landesstraße (L) 162 von Kerpen kommend in Richtung Gymnich gefahren. Aus bislang ungeklärter Ursache soll die Polofahrerin nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert sein. Dabei zog die Frau sich die schweren Verletzungen zu. Aufmerksame Zeugen leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe.

Polizisten sperrten die Unfallstelle für die Dauer der Rettungsarbeiten und Unfallaufnahme bis etwa 8.40 Uhr ab. Beamte des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler gehen unter anderem Hinweisen nach, wonach ein medizinischer Notfall ursächlich für den Unfall sein könnte. (jus)

