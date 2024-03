Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240318-1: Zwei E-Scooter-Fahrer unter Alkoholeinfluss unterwegs

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Polizisten ordneten Blutproben an

Polizeibeamte kontrollierten am Samstag (16. März) in Brühl auf der Kaiserstraße einen Fahrer (18) und eine Fahrerin (27) von E-Scootern, die im Verdacht stehen, unter Alkoholeinfluss gefahren zu sein.

Polizisten stoppten gegen 4 Uhr einen 18-Jährigen auf einem E-Scooter. Er hatte vor den Augen der Beamten kurz zuvor das Rotlicht einer Ampel missachtet und war in Schlangenlinien gefahren. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2 Promille.

Gegen 23 Uhr kontrollierten Beamte die 27-jährige E-Scooter-Fahrerin. Sie zeigte deutliche Anzeichen für Alkoholkonsum und lallte. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über 1,2 Promille.

In beiden Fällen ordneten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe an und untersagten die Weiterfahrt. Ein Arzt entnahm auf einer Polizeiwache die Blutproben. Beide müssen sich in Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr verantworten. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell