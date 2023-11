Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Verkehrsstörungen anlässlich mehrerer Versammlungen am Wochenende in Siegen - #polsiwi

Siegen (ots)

In Siegen finden an diesem Wochenende zwei Versammlungen statt, die aufgrund eines Aufzugs jeweils für Verkehrsstörungen sorgen werden.

Am Samstag (04.11.2023) läuft zwischen 14 und 18:30 Uhr im Bereich der Innenstadt eine Versammlung unter dem Motto "Frieden, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit". Nach einer Auftaktkundgebung auf dem Scheinerplatz ziehen die Teilnehmenden über Bahnhofstraße, Koblenzer Straße, Sandstraße, Hindenburgstraße, Am Bahnhof, Berliner Straße, Kochs Ecke, Koblenzer Straße, Kölner Tor und Kölner Straße zum Kornmarkt. Dort findet eine Abschlusskundgebung statt. Für diese Versammlung werden zwischen 200 und 500 Personen erwartet.

Am Sonntag (05.11.2023) gibt es in Siegen eine Versammlung unter dem Motto "Stoppt den Krieg / das Töten in Gaza". Zwischen 17 und 19 Uhr erwarten die Organisatoren 400 Personen. Die Versammlung startet auf dem Bismarckplatz in Siegen-Weidenau. Anschließend läuft ein Aufzug über Bismarckstraße, In der Herrenwiese, Hagener Straße, Sandstraße, Kölner Tor, Siegbrücke bis zum Scheinerplatz in der Innenstadt, wo eine Abschlusskundgebung stattfinden soll.

Während der Versammlungen wird es im Bereich der betroffenen Straßen zu kurzfristigen Straßensperrungen kommen.

