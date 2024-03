Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Tödlicher Verkehrsunfall

Bergheim (ots)

Am Samstagmorgen (16.03.2024 gegen 09.45 Uhr) ereignete sich auf der Landstraße 91 zwischen den Ortslagen Bergheim-Glessen und Bergheim-Oberaußem ein schwerer Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 23-jähriger Mann aus Köln mit seinem Opel Corsa die L 91 aus Richtung Bergheim-Glessen kommend in Fahrtrichtung Oberaußem. Aus noch ungeklärter Ursache kam der Fahrer mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet auf den Grünstreifen und prallte dort frontal gegen einen Baum. Unmittelbar nach dem Aufprall fing das verunfallte Auto Feuer. Mit Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Fahrzeug bereits im Vollbrand und wurde durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht. Der Fahrer konnte noch durch Ersthelfer aus seinem Fahrzeug geborgen werden, war jedoch durch den Unfall reanimationspflichtig geworden und verstarb bereits an der Unfallstelle. Ein angefordertes Verkehrsunfallaufnahmeteam aus des Rhein-Kreis-Neuss unterstützte die hiesigen Polizeikräfte bei der Aufnahme des Verkehrsunfalles, welche bis in die Mittagsstunden dauerte. Während dieser Zeit musste die Landstraße komplett gesperrt werden. Das Fahrzeug wurde durch eine Abschleppfirma für weitere Untersuchungen durch die Polizei sichergestellt. Nach der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges konnte die Landstraße gegen 14:00 Uhr wieder frei gegeben werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall aufgenommen. (ua)

