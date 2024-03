Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240315-1: Polizei sucht flüchtigen Unfallbeteiligten

Pulheim (ots)

Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem zwischen 18 und 20 Jahre alten Autofahrer. Ihm wird vorgeworfen, am Donnerstagmorgen (14. März) in Pulheim-Brauweiler an einem Verkehrsunfall beteiligt gewesen und anschließend vom Unfallort geflüchtet zu sein. Der Unbekannte sei zwischen 180 und 185 Zentimeter groß und habe braune kurze Haare. Zur Unfallzeit sei er mit einem hellen Pullover, einer beigen Hose und weißen Schuhen bekleidet gewesen. Laut Zeugenaussage sei der Autofahrer in einem weißen Kleinwagen mit Kölner Städtekennung unterwegs gewesen.

Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Auch der unbekannte Autofahrer wird gebeten, sich zu melden. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen habe ein Radfahrer (12) gegen 7.30 Uhr einen Parkplatz an der Kastanienstraße überquert. Gleichzeitig sei der weiße Kleinwagen auch auf dem Parkplatz gefahren. Dabei sei es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer gekommen. Das Kind sei gestürzt und habe sich leichte Verletzungen zugezogen.

Nach einem kurzen Gespräch sei der Autofahrer davongefahren. Hinzugerufene Polizisten sicherten die Spuren am Unfallort und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell