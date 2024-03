Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240314-5: Vier Verkehrsteilnehmer unter Drogeneinfluss unterwegs

Polizisten ordneten Blutproben an

Polizisten kontrollierten am Mittwoch (13. März) und in der Nacht zu Donnerstag (14. März) einen Autofahrer, zwei Autofahrerinnen und den Fahrer eines E-Scooters. Alle vier stehen im Verdacht, ihre Fahrzeuge unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt zu haben.

Am Mittwoch gegen 11 Uhr stoppten Polizisten auf der Luxemburger Straße in Hürth die Fahrerin (26) eines VW. Sie zeigte deutliche Anzeichen für Drogenkonsum. Die Augen waren glänzend, die Pupillen vergrößert und die Bindehäute gerötet.

Gegen 11.10 Uhr kontrollierten Polizisten den Fahrer (37) eines E-Scooter auf der Pingsdorfer Straße in Brühl. Die Beamten bemerkten sofort deutlich verengte Pupillen und glasige Augen. Ein Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis für Amphetamin an.

Um 23.30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte auf der Hauptstraße in Kerpen die Fahrerin (37) eines Transporters der Marke Peugeot. Die Frau verhielt sich auffallend nervös. Sie zitterte, die Augen waren glasig, die Bindehäute gerötet und die Pupillen erweitert. Eine Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis für Cannabis und Amphetamin.

In der Nacht zu Donnerstag kontrollierten Polizisten gegen 1 Uhr in Frechen auf der Kölner Straße den Fahrer (24) eines VW. Auch er zeigte deutliche Anzeichen für den Konsum von Drogen. Ein Drogenvortest ergab ein positives Ergebnis für Cannabis.

In allen Fällen ordneten Polizisten eine Blutprobe an, die Ärzte in Krankenhäusern oder auf Polizeiwachen entnahmen und untersagten den Verkehrsteilnehmern die Weiterfahrt. Die vier Betroffenen müssen sich in Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. (rs)

