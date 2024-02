Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Einbruch in Wohnhaus scheitert

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Nachtigallenweg;

Tatzeit: 15.02.2024, 02.35 Uhr;

Versucht in ein Wohnhaus in Ahaus gewaltsam einzudringen hat am Donnerstagmorgen ein Unbekannter versucht. Gegen 02.35 Uhr hebelte der circa 25 bis 30 Jahre alte Mann mit dunkelblonden Haaren an einer Haustür eines Einfamilienhaueses am Nachtigallenweg. Er trug eine Brille und Handschuhe und war bekleidet mit einer dunkelblauen Jacke mit Kapuze, einer schwarzen Hose sowie schwarzen Schuhen. Der Täter hatte einen Rucksack mit Reflektoren sowie einem roten Etikett dabei. In das Innere gelangte er nicht. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell