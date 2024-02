Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Pfarrheim

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Breslauer Straße;

Tatzeit: zwischen 13.02.2024, 20.00 Uhr, und 14.02.2024, 08.45 Uhr;

Einen Audioverstärker erbeutet haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch bei einem Einbruch in Bocholt. Um in das Pfarrgebäude an der Breslauer Straße zu gelangen, hatten die Täter ein Fenster aufgebrochen. Im Inneren durchwühlten die Eindringlinge Schubladen und Schränke und hebelten Zwischentüren auf. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt: Tel. (02871) 2990. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell