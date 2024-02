Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Nach Parkplatzunfall weggefahren

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Heidener Straße;

Unfallzeit: 13.02.2024, zwischen 10.10 Uhr und 11.15 Uhr;

Eine Unbekannte hat am Dienstag in Borken ein abgestelltes Auto angefahren und sich anschließend entfernt. Abgespielt hat sich das Geschehen am Vormittag auf einem Parkplatz an der Heidener Straße. Ein namentlich nicht bekannter Zeuge hatte der geschädigten Autofahrerin mitgeteilt, dass es zu der Kollision gekommen war. Er habe beobachtet, dass die Verursacherin mit einem Opel Corsa unterwegs gewesen sei. Die Polizei bittet diesen sowie weitere mögliche Zeugen um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell