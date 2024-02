Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrer übersehen

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Ebertstraße;

Unfallzeit: 13.02.2024, 07.10 Uhr;

Mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste am Dienstagmorgen eine 35 Jahre alte Radfahrerin in Bocholt. Die Bocholterin war gegen 07.10 Uhr auf dem Radweg der Ebertstraße in Richtung Hindenburgstraße unterwegs, als sie mit dem Wagen einer 57-Jährigen kollidierte und in dessen Folge stürzte. Die Autofahrerin, ebenfalls aus Bocholt, wollte von der Kaiser-Wilhelm-Straße nach rechts auf die Ebertstraße abbiegen und hatte die Zweiradfahrerin übersehen. (db)

