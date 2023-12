POL-MG: Handtaschenraub in Hardtherbroich-Pesch

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte sind in der Nacht von Freitag auf Samstag, 9. Dezember, in den Schulkomplex an der Realschulstraße in Mülfort eingebrochen. Gegen 1.30 Uhr erhielt die Polizei den Hinweis auf einen Einbruch in den Gebäudekomplex. Vor Ort stellte die Polizei fest, dass Unbekannte ein Fenster gewaltsam geöffnet und die Innenräume durchsucht hatten. Nach bisherigem Ermittlungsstand entwendeten die ...

