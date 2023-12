POL-MG: Vierjähriger bei Unfall verletzt

Mönchengladbach (ots) - In eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Franz-Hitze-Straße sind bislang unbekannte Täter am Freitag, 8. Dezember, zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr eingebrochen. Um hinein zu gelangen, öffneten sie gewaltsam ein Fenster. Im Inneren der Wohnung durchsuchten sie Räume sowie Mobiliar und flüchteten anschließend unerkannt durch die Terrassentür und den angrenzenden Garten. Ob sie etwas stahlen, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. ...

