POL-MG: 32-Jähriger von Autofahrer erfasst und schwer verletzt

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte sind am Donnerstag, 7. Dezember, zwischen 8.30 Uhr und 18 Uhr in eine Wohnung an der Sperberstraße eingebrochen. Auf unbekannte Weise gelangten sie zunächst in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses. An einer Wohnung im dritten Stock entfernten sie das Türschloss samt Türklinke und betraten die Wohnung. Anschließend verließen ...

