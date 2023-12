POL-MG: Wohnungseinbruch in Hockstein - Täter entfernen Türklinke

Mönchengladbach (ots) - In der Nacht zu Donnerstag, 7. Dezember, hat ein unbekannter Mann an der Dahlener Straße im Stadtteil Pongs einen Einbruch in eine Tankstelle verübt. Zeugen beobachteten, wie der Unbekannte gegen 0.10 Uhr mit Pflastersteinen eine Glasscheibe an dem Verkaufsraum einschlug. Durch das entstandene Loch kletterte er hinein. Kurz darauf kam er ...

mehr