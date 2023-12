POL-MG: POL-E: Essen: Falscher Wasserwerker stiehlt hohe Vermögenssumme - 1. Folgemeldung - Vier Tatverdächtige festgenommen - Drei davon aus Mönchengladbach

Mönchengladbach (ots) - Im Stadtgebiet ist es am Mittwoch, 6. Dezember, zu mehreren Betrugsfällen gekommen. In allen drei Fällen gaben sich Unbekannte als Wasserwerker aus und verschafften sich so Zutritt zu den Wohnungen der Senioren. In Lürrip ereignete sich dies gegen 10 Uhr. Einem älteren Ehepaar (86 und 84 Jahre alt) entwendeten die Männer Bargeld und Schmuck. Bei einer 89-Jährigen aus dem Stadtteil ...

mehr