Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Groß Reken - BMW entwendet

Reken (ots)

Tatort: Groß Reken, Dorfheide;

Tatzeit: Nacht zum 12.02.2024;

In Groß Reken haben Unbekannte einen Pkw gestohlen. Der schwarz lackierte BMW vom Typ 730D Xdrive hatte auf einer Grundstückseinfahrt an der Straße Dorfheide gestanden. Dort kam es in der Nacht zum Montag zu der Tat. Wie die Diebe an den Wagen gelangten, ist noch nicht abschließend geklärt. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass sie das funkgesteuerte Verriegelungssystem des Fahrzeugs manipuliert haben. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell