Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Nach Unfall weitergefahren

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Burloer Straße;

Unfallzeit: 12.02.2024, 14.10 Uhr;

Gestreift hat ein Unbekannter am Montag in Borken ein anderes Auto: Gegen 14.10 Uhr wollte eine Frau mit ihrem Wagen von der Burloer Straße nach links in den Horaper Weg abbiegen. Gleichzeitig war ein rechts neben ihr befindlicher Autofahrer dabei, in die Boumannstraße abzubiegen. In dieser Situation fuhr der Unbekannte mit seinem mutmaßlich schwarzen BMW Kombi zwischen den beiden vorausfahrenden Autos durch - dabei kam es zur Kollision. Der Verursacher entfernte sich. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell