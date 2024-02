Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Polizeiliche Rosenmontagsbilanz

Kreis Borken (ots)

Rund 90.000 Jecken säumten bei den Rosenmontagsumzügen die Straßen in mehreren Städten und Gemeinden im Kreis Borken.

In Bocholt schunkelten circa 50.000 Menschen an der Zugstrecke. Polizeikräfte sorgten sich in neun Fällen um zugelaufene Kinder und um Menschen in hilfloser Lage. Mehrere Randalierer mussten zur Raison gebracht werden . Ermittler kümmerten sich in einem Fall um ein Sexualdelikt. Ein Mann im Alter von circa 20 bis 30 Jahren, mit schlanker Statur, dunkelblonden Haare, dunklem Bart sowie dunklen Augen hatte sich einer Frau unsittlich genähert. Zwei Personen müssen sich aufgrund des Urinierens in der Öffentlichkeit verantworten.

In Stadtlohn stürzte eine Person von der Treppe eines Karnevalswagens. Mit schweren Verletzungen brachte der Rettungsdienst den Gestürzten in ein Krankenhaus. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es zu drei Körperverletzungsdelikten. Ansonsten feierten die rund 13.000 Besucher friedlich.

So auch in weitgehend in den Ahauser Ortsteilen Wüllen (5.000 Zuschauer) und Ottenstein (7.500 Zuschauer) sowie 2.000 Personen in Velen und 3.500 Menschen in Isselburg. In Raesfeld kam es unter den 6.000 Besuchern zu zwei Körperverletzungsdelikten. In mehreren Fällen erteilten Polizeibeamte Platzverweise. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell