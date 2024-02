POL-BOR: Stadtlohn - Alkoholisiert Unfall verursacht

Rhede (ots) - Tatort: Rhede, Rosenweg; Tatzeit: zwischen 10.02.2024, 17.30 Uhr, und 11.02.2024, 08.30 Uhr; Unbekannte haben in Rhede von einer Baustelle eine Musikbox der Marke JBL gestohlen. Dazu kam es in der Nacht zum Sonntag am Rosenweg. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle (db) D. ...

mehr