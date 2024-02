Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Jugendliche Radlerin von Pkw erfasst

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Ochtruper Straße / Veilchenstraße / Bismarckstraße;

Unfallzeit: 11.02.2024, 10.50 Uhr;

Leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin am Sonntag in Gronau bei einem Verkehrsunfall erlitten. Eine 30-Jährige aus Bad Bentheim hatte gegen 10.50 Uhr die Veilchenstraße befahren; an der Kreuzung mit der Ochtruper Straße fuhr sie geradeaus weiter in Richtung Bismarckstraße. Dabei erfasste der Wagen die 15-Jährige: Diese war auf dem für sie links liegenden Radweg der Ochtruper Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzte zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell