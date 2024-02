Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Autofahrer kollidiert mit Rad

Rhede (ots)

Unfallort: Rhede, Kirchstraße;

Unfallzeit: 09.02.2024, 11.50 Uhr;

Mit einem Kind zusammengestoßen ist ein Pkw-Fahrer am Freitag in Rhede. Eine 13-Jährige war gegen 11.50 Uhr mit ihrem Fahrrad an der Kirchstraße unterwegs. Sie befand sich auf dem für sie links liegenden Streifen neben der Fahrbahn. Ihren Angaben zufolge wollte in diesem Moment ein Autofahrer aus einer Einfahrt in die Kirchstraße einbiegen, wobei er mit dem Rad des Mädchens kollidiert sei; es blieb unverletzt. Sie beschreibt den Mann wie folgt: 30 bis 40 Jahre alt, circa 1,80 Meter bis 1,90 Meter groß, schlank, Bart und Glatze. Er soll einen grauen oder silberfarbenen Kombi gefahren haben. Die Polizei bittet den Autofahrer sowie mögliche Zeugen, sich unter Tel. (02871) 2990 mit dem Verkehrskommissariat in Bocholt in Verbindung zu setzen. (to)

