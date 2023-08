POL-NE: Polizei sucht Dieb von Elektroartikel

Rhein-Kreis Neuss (ots) - In diesem Jahr beginnt die Schule am Montag, den 07. August, jedenfalls für die meisten Schülerinnen und Schüler. Die Erstklässler können die Ferien einen Tag länger genießen und werden am Dienstag das erste Mal den Schulweg antreten. Natürlich geht es mit dem Auto meist am schnellsten, trocken und warm ist es darin auch. Oft ist es auch ganz praktisch die Kinder auf dem Weg zur Arbeit bei der Schule abzusetzen, so verbringt man ja immerhin ...

mehr