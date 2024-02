Polizei Paderborn

POL-PB: Polizei berät am "Safer Internet Day 2024" in der Stadtbibliothek Paderborn

Kreis Paderborn (ots)

(mb) Sicherheit im Internet - Ein zentrales Thema für alle, die sich im weltweiten Netzwerk bewegen - nicht nur am PC sondern besonders beim täglichen Umgang mit Handy, Tablet & Co. Der kommende Dienstag, 06. Februar 2024, der weltweite "Safer Internet Day" (SID), rückt die Problematik in den Fokus und soll zu einem "besseren Internet" beitragen.

Die Kreispolizeibehörde Paderborn beteiligt sich am SID mit Tipps und Beratungen im Rahmen der Aktionen in der Paderborner Stadtbibliothek (Am Rothoborn 1, Paderborn). Kriminalhauptkommissarin Monika Freff und Kriminalhauptkommissar Dietmar Kluthe geben Tipps zu sicheren Passwörtern oder wie man sich vor Betrug im Internet schützen kann. Sie greifen das diesjährige Motto des SID "Let's talk about Porno! Pornografie im Netz"! auf. Dabei geht es um den Schutz und die Aufklärung von Kindern und Jugendlichen über pornografische Inhalte, sexuelle Gewalt und digitale Grenzverletzungen. Sehr schnell bewegt man sich im strafbaren Bereich, wenn verbotene Inhalte über Messenger und Video-Plattformen geteilt oder Persönlichkeits- und/oder Urheberrechte missachtet werden. Welche Schutzvorkehrungen fürs Smartphone oder Tablet gibt es. Was ist Cybermobbing und Cybergrooming und wie kann ich mich davor schützen?

Am Safer Internet Day (06.02.2024) stehen die Polizisten vom Paderborner Kriminalkommissariat Kriminalprävention/Opferschutz von 16:00 Uhr bis 17:30 Uhr allen Interessierten Rede und Antwort. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Veranstaltung ist kostenfrei.

"Together for a better Internet" - weitere Infos zum Safer Internet Day 2024 und Tipps für eine sichere Internetnutzung gibt's auf: https://www.klicksafe.de/sid24

Und auch hier:

www.soundswrong.de

www.polizei-beratung.de

Hier die Infos der Stadt Paderborn zur SID-Aktionswoche:

https://www.paderborn.de/guiapplications/newsdesk/publications/Stadt_Paderborn/109010100000272759.php#:~:text=Freitag%2C%2012.,Sicherheit%20im%20Internet%20zu%20verbessern.

