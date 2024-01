Polizei Paderborn

POL-PB: Wem gehört das gelbe Mountainbike?

Bild-Infos

Download

Kreis Paderborn/Hövelhof (ots)

(mb) Der mutmaßliche Fahrraddieb ist ermittelt, nur kann der sich einfach nicht erinnern, wo und wann er das gelbe Cannondale Fahrrad gestohlen hat.

Das gebrauchte Mountainbike hat die Polizei Anfang Oktober in Hövelhof sichergestellt. Der tatverdächtige 15-Jährige steht im Verdacht weiterer Diebstähle. Er gab in seiner Vernehmung zu, das Fahrrad entwendet zu haben. Er vermutet den Tatort auch in Hövelhof, ist sich aber nicht sicher.

Bislang konnte der Fahrradeigentümer nicht ermittelt werden und eine Diebstahlsanzeige liegt nicht vor. Mit Hilfe des Fotos erhoffen die Ermittler Hinweise auf den Eigentümer. Wer Angaben dazu machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05251/3060 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell