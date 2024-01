POL-PB: UPDATE: Bahnhofstraße nach Gasleck weiter gesperrt - Sperrung teilweise aufgehoben

Paderborn (ots) - (mh) Eine 87-jährige Frau ist am Samstagnachmittag gegen 15.45 Uhr Opfer eines Handtaschenraubs geworden. Tatort war der Haupteingang zum Westfriedhof an der Riemekestraße in Paderborn. Die Polizei sucht Zeugen. Die ältere Dame war zu Fuß vom Friedhofsgelände aus in Richtung Riemekestraße unterwegs, als ihr der unbekannte Täter die Handtasche aus der Hand riss und damit flüchtete. Die Frau konnte ...

mehr