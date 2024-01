POL-PB: Seniorin die Handtasche geraubt - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots) - (mh) Nach zwei Einbrüchen in Paderborn an der Straße Im Dörener Feld und an der Neuhäuser Straße sucht die Polizei Paderborn Zeugen. Im Dörener Feld schlugen unbekannte Täter in der Zeit von Samstag, 27. Januar, 11.00 Uhr, auf Sonntag, 28. Januar, 08.15 Uhr, ein Fenster ein und gelangten so in einen Büroraum. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und flüchteten im Anschluss in unbekannte ...

mehr