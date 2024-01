Polizei Paderborn

POL-PB: Drei Verletzte nach Unfall zwischen Pkw und Bus

Paderborn-Sande (ots)

33106 Paderborn-Sande, B64 / Rosmarinstraße Samstag den 27.01.2024, 17:10 Uhr

(mn) Am späten Samstagnachmittag beabsichtigt der 26jährige Fahrer eines Peugeot mit seinem Pkw von der Rosmarinstraße nach rechts auf die B64 in Fahrtrichtung Delbrück abzubiegen. Hierbei übersah der Fahrer offensichtlich einen in Fahrtrichtung Delbrück die B64 befahrenden Kraftomnibus. Es kommt zum Zusammenstoß im Einmündungsbereich. Der 49jährige Fahrer des Omnibusses wurde durch den Unfall leichtverletzt. Der Fahrer des Pkw sowie sein 21jähriger Beifahrer wurden durch den Unfall schwerverletzt. Alle Beteiligten wurden in Krankenhäuser verbracht. Am Bus und dem Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Auch aufgrund der Größe des Splitterfeldes blieb die B64 für 2 1/2 Stunden gesperrt und konnte erst nach Bergung des Omnibusses und des Pkw mittels Abschlepper wieder für beide Fahrtrichtungen freigegeben werden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell