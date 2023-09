Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Drei Festnahmen am Flughafen Stuttgart: Räuberischer Diebstahl- Rauschgifthandel - Alkohol am Steuer

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Die Bundespolizei am Flughafen Stuttgart nahm am Freitag, den 22. September 2023, drei Passagiere fest, die jeweils per Haftbefehl gesucht wurden.

Nachdem am Freitagmorgen ein bei der Einreisekontrolle aus Belgrad festgenommener 37-jähriger bosnisch herzegowinischer Passagier die wegen Trunkenheit im Verkehr verhängte Geldstrafe in Höhe von 1800 Euro zahlen und damit seinen Weg fortsetzen konnte, verhaftete die Bundespolizei einen Passagier aus Palma wegen räuberischen Diebstahls sowie einen aus Barcelona wegen gemeinschaftlich begangenen Rauschgifthandels in nicht geringen Mengen.

Der von der Staatsanwaltschaft Heilbronn gesuchte 43-jährige deutsche Staatsangehörige hat eine Restfreiheitsstrafe von 101 Tagen aus einer Verurteilung u.a. wegen räuberischen Diebstahls zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten zu verbüßen. Der Verhaftete wurde am gleichen Tag in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Dem 36-jährigen deutschen verhafteten Passagier wird ein Verbrechen wegen gemeinschaftlichen Rauschgifthandels in großen Mengen vorgeworfen, weshalb er von der Staatsanwaltschaft Karlsruhe mit einem Untersuchungshaftbefehl ausgeschrieben war. Hierbei soll es u.a. um 74 Kilogramm Marihuana- Blüten und daraus resultierenden Geldeinnahmen von über 267.000 Euro gehen. Bei der Vorführung vor einem Richter des Amtsgerichts Karlsruhe am gleichen Tag, setzte dieser den Haftbefehl gegen strenge Auflagen und eine Kaution in Höhe von 15.000 Euro außer Vollzug.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart, übermittelt durch news aktuell