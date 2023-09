Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsgefährdung

Böbingen (ots)

Am Sonntagabend, 17.09.2023, gegen 21.15 Uhr, befuhr ein 15-jähriger Junge mit seinem Fahrrad die Kreisstraße 6 von Geinsheim kommend in Richtung Altdorf. Plötzlich wurde er von einem weißen PKW mit sehr geringem Seitenabstand überholt und aus dem Fahrzeug heraus grölten mehrere Jugendliche. In Altdorf musste der Radfahrer zwischen zwei parkenden PKW anhalten, wobei der vor ihm stehende weiße PKW plötzlich rückwärts fuhr und der Junge nach hinten ausweichen musste, wobei er auch wieder Gegröle aus dem Fahrzeug hören konnte. Die Ermittlungen zu dem Fahrzeug dauern an.

Zeugen mögen sich bitte mit der Polizei Edenkoben in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell