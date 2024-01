Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Paderborn (ots)

(mh) Nach zwei Einbrüchen in Paderborn an der Straße Im Dörener Feld und an der Neuhäuser Straße sucht die Polizei Paderborn Zeugen.

Im Dörener Feld schlugen unbekannte Täter in der Zeit von Samstag, 27. Januar, 11.00 Uhr, auf Sonntag, 28. Januar, 08.15 Uhr, ein Fenster ein und gelangten so in einen Büroraum. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Ebenfalls am vergangenen Wochenende drangen unbekannte Täter zwischen Samstag, 19.30 Uhr, und Sonntag, 12.15 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Neuhäuser Straße ein. Sie verschafften sich über die Kellertür Zugang, scheiterten dann allerdings an der Durchgangstür in den Wohnraum. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben, sich über die 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell