POL-LIP: Bad Salzuflen. Mehrere Kellerräume in Wohnhaus angegangen.

Lippe (ots) - In der Straße "Kleiner Schratweg" versuchten bislang Unbekannte am frühen Mittwochabend (13.12.2023) in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Der Versuch sich über eine Garagentür gewaltsam Zutritt zum Haus zu verschaffen misslang. Der Hund der Bewohnerin schlug gegen 17.30 Uhr an, so dass die Einbrecher sich dadurch vermutlich gestört fühlten und unerkannt flüchteten. Wer Hinweise zum Einbruchsversuch ...

