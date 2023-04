Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Auf offener Straße angegriffen - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen für einen Vorfall an der Ecke Marienstraße/Borkener Straße. Ein 23-jähriger Mann aus Dorsten gab an, dort am Mittwochabend von einem unbekannten Täter attackiert und geschlagen worden zu sein. Demnach wurde er bereits auf der Marienstraße von einer Dreiergruppe angesprochen, was er aber ignorierte. Wenig später soll dann einer aus der Gruppe mit einem Schlagstock auf ihn losgegangen sein. Der 23-Jährige wurde leicht verletzt. Der junge Mann rief nicht sofort die Polizei, er ging erst einen Tag später zur Wache. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: etwa 20 Jahre alt, ca. 1,70m groß, dünn, dunklerer Hautton, schwarze Haare, schwarzer Bart. Die Polizei sucht Zeugen, die am Mittwochabend gegen 21 Uhr im Bereich der Marienstraße bzw. der Borkener Straße unterwegs waren und Hinweise zu der Dreiergruppe, dem Tatverdächtigen und/oder dem Vorfall selbst geben können. Wenn Sie etwas wissen, dann melden Sie sich bitte beim zuständigen Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell