Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Radfahrer kollidiert mit Auto

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Ridderstraße/Rottweg;

Unfallzeit: 14.02.2024, 13.55 Uhr;

Mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden musste am Mittwoch ein 58 Jahre alter Radfahrer. Der Ahauser war auf der Kreuzung Rottweg/Ridderstraße mit dem von links herannahenden Auto eines 33-jährigen Schöppingers kollidiert und auf die Straße gestürzt. Zuvor war der Zweiradfahrer vom Kreisverkehr Heeker Straße kommend in Richtung Heisenbergstraße unterwegs gewesen. Die Verkehrsunfallaufnahme unterstützte ein Spezialistenteam der Polizei. Für die Dauer der Rettungs- sowie polizeilichen Maßnahmen musste die Kreuzung im Industriegebiet gesperrt werden. An der Unfallstelle gilt die Regel "Rechts-vor-links". (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell