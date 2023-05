Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Nach Wohnhausbrand Irgenhöhe Saarbrücken-Güdingen

52-Jähriger wegen Brandstiftung festgenommen

Saarbrücken (ots)

Gestern (04.05.2023), gegen 01:10 Uhr, kam es zum Brand eines 13-stöckigen Wohnhauses in Saarbrücken-Güdingen. Die Brandursachenforschung der Ermittler des Dezernates für Brandermittlungen ergab, dass ein 52 Jahre alter Mann das Feuer in seiner Wohnung vorsätzlich gelegt hat. Gegen ihn wurde Haftbefehl wegen besonders schwerer Brandstiftung erlassen. Er befindet sich nun in der JVA Saarbrücken.

Die Brandwohnung befand sich im 12. Stock des Wohnhauses. Als die Einsatzkräfte der PI Saarbrücken-Stadt an dem Haus eintrafen, schlugen bereits Flammen aus dem 12. Obergeschoss. Über das Treppenhaus drangen zwei Polizeibeamte in das betroffene Stockwerk vor. So gelang ihnen die Rettung mehrerer Personen über den bereits vollständig verqualmten Flur nach draußen.

Durch starke Kräfte der Berufsfeuerwehr Saarbrücken sowie der Freiwilligen Feuerwehren Güdingen, Bübingen und St. Arnual konnte der Brand unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen der Flammen auf weitere Stockwerke verhindert werden.

Durch das Feuer erlitten insgesamt sieben Personen eine Rauchgasintoxikation, darunter auch die beiden Polizeibeamten und der 52-jährige Brandstifter. Der Sachschaden an dem Wohngebäude wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt.

Der Tatverdächtige, der durch das Feuer selbst verletzt worden war, räumte gegenüber den Ermittlern des Branddezernates die Tat ein.

