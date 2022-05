Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schlammiger Feldweg wird zum Verhängnis

Waltershausen/Winterstein - Landkreis Gotha (ots)

Ein schlammiger und unbefestigter Feldweg in der Nähe von Winterstein wurde am Freitag, gegen 14:00 Uhr, einem 62jährigen Motorradfahrer zum Verhängnis. Aufgrund des kaum befahrbaren Untergrunds verlor der Kradfahrer die Kontrolle über seine 1200er BMW und kam zu Fall. Der Fahrer konnte das schwere Motorrad nicht mehr zur Seite drücken, so dass dieses auf ihn fiel. Dadurch wurde der Kradfahrer am Unterschenkel verletzt und musste zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. (js)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell