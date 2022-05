LPI-GTH: E-Scooter entwendet

Hallungen (Wartburgkreis) (ots) - In der Nacht vom 20.05.2022 auf den 21.05.2022 wurde der im Waldbad in Hallungen am Imbissgebäude angebrachte Zigarettenautomat entwendet. Hierzu wurde er von der Fassade gerissen, vom Grundstück geschliffen und in der weiteren Folge vermutlich mittels eines Fahrzeugs abtransportiert. Zeugen, welche im Tatzeitraum verdächtige ...

